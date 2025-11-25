Almanya’da uçağa alınmayan iki yolcu piste daldı! Kalkışa hazırlanan uçağa binmeye çalıştılar

25 Kasım 2025, Salı

Almanya'daki Köln Havalimanı'nda uçağa alınmayan iki yolcu acil çıkış kapısının camını kırarak piste izinsiz girdi. Çalışır durumdaki uçağa koşarak binmeyi deneyen yolcular gözaltına alınırken yaşanan olay alman havalimanlarındaki güvenlik seviyesini tartışmaya açtı.
