ABD’de Müslüman Kardeşler’e terör yaftası! Skandal kararnameyi Trump imzaladı

II. DÜNYA SAVAŞI'NDA TANIMIŞLARDI SİYONİSTİ

İhvan mensupları, II. Dünya Savaşı'nda İngiltere'nin yanında yer alınmasına karşı çıktıkları için baskı altına alındı. Örgüt, İngilizlerin siyonist grupları silahlandırdığını, bunun da Filistin'de bir Yahudi devleti kurulmasıyla sonuçlanacağını düşünüyordu.

Bu nedenle 1940'ta İngilizleri Mısır'dan çıkarmak ve Filistin'i savunmak amacıyla gizli bir mücahit örgütü kurmaya karar verildi. Aynı yıl bu gizli yapının talimatnamesi niteliğindeki "et-Te'âlîm" risalesi yayımlandı. 1948'de ortaya çıkan bu silahlı yapı, en-Nizâmü'l-Hâss (Gizli Cihaz) olarak tanındı.

İhvan'ın altıncı ve son genel kongresi 9 Ocak 1941'de yapıldı. Bu kongrede teşkilatın bazı üyelerinin parlamentoya girmesi kararlaştırıldı; böylece faaliyetlere uygulanan devlet baskısının azaltılması umuluyordu.