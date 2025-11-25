ABD’de Müslüman Kardeşler’e terör yaftası! Skandal kararnameyi Trump imzaladı

1950–1954: SERT BASKI DÖNEMİ
1950'de baskılar hafifledi; 1951'de ed-Da've dergisi yayımlanmaya başlandı. Mısır'da en önemli gündem, İngiliz birliklerinin ülkeden çıkarılmasıydı. İhvan bu politikayı destekledi.
1952'de Hür Subaylar darbesi gerçekleşti. İhvan, darbeyi "mübarek hareket" olarak nitelendirdi ve destek verdi. Başlangıçta Hür Subaylar ile iyi ilişkiler sürdü.
Ancak kısa sürede rejimin nasıl şekilleneceği konusunda görüş ayrılıkları ortaya çıktı. İhvan, İslamî esaslara dayalı bir yönetim istiyordu. Hür Subaylarla ilişkiler giderek bozuldu.
15 Ocak 1954'te hükümet, İhvan'ı siyasi parti kabul ederek kapattı ve birçok lideri tutukladı.