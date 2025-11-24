24 Kasım 2025, Pazartesi

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Kayalıklarda mahsur kalan 25 keçi kurtarıldı
Kayalıklarda mahsur kalan 25 keçi kurtarıldı

Kayalıklarda mahsur kalan 25 keçi kurtarıldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 24.11.2025 23:06
Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan 25 keçi, itfaiye ekiplerince kurtarılarak sahibine teslim edildi. Eğil ilçesinde 25 keçi, otlanmak için indikleri kayalıklarda mahsur kaldı. Besicinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, halat yardımıyla kayalıklardan aşağı sarkarak keçileri mahsur kaldıkları yerden tek tek yukarı çıkartıp sahibine teslim etti.
Kayalıklarda mahsur kalan 25 keçi kurtarıldı
Mardin’de kahreden olay: Kazaya yardıma giderken araç çarptı
Mardin'de kahreden olay: Kazaya yardıma giderken araç çarptı
Otomobiliyle makas atarken kaza yaptı: O anlar araç kamerasında
Otomobiliyle makas atarken kaza yaptı: O anlar araç kamerasında
Kayalıklarda mahsur kalan 25 keçi kurtarıldı
Kayalıklarda mahsur kalan 25 keçi kurtarıldı
Alkol alıp intihar etmeye kalkıştı, baygınlık geçirdi
Alkol alıp intihar etmeye kalkıştı, baygınlık geçirdi
Parkta drift keyfi pahalıya patladı
Parkta drift keyfi pahalıya patladı
Rize’de şantiyesinde korkutan yangın
Rize’de şantiyesinde korkutan yangın
Erzurum’da zincirleme kaza: 6 yaralı
Erzurum’da zincirleme kaza: 6 yaralı
Putka Gölü’nde korkutan yangın!
Putka Gölü'nde korkutan yangın!
Kilis’te Çiftçiye Hayat Olsun projesinde 10 bin fidan toprakla buluştu
Kilis'te "Çiftçiye Hayat Olsun" projesinde 10 bin fidan toprakla buluştu
İstanbul’da Öğretmenler Günü Galata Kulesi’ne yansıtılan görsellerle kutlandı
İstanbul'da Öğretmenler Günü Galata Kulesi'ne yansıtılan görsellerle kutlandı
Demir bariyerlere çarpan otomobil parçalandı: 1 yaralı
Demir bariyerlere çarpan otomobil parçalandı: 1 yaralı
Çorum’da yola çıkan dana kazaya neden oldu: 3 yaralı
Çorum’da yola çıkan dana kazaya neden oldu: 3 yaralı
Daha Fazla Video Göster