Kayalıklarda mahsur kalan 25 keçi kurtarıldı

Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan 25 keçi, itfaiye ekiplerince kurtarılarak sahibine teslim edildi. Eğil ilçesinde 25 keçi, otlanmak için indikleri kayalıklarda mahsur kaldı. Besicinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, halat yardımıyla kayalıklardan aşağı sarkarak keçileri mahsur kaldıkları yerden tek tek yukarı çıkartıp sahibine teslim etti.