TOKİ 500 Bin Sosyal Konut kurası ne zaman? Sonuçlar ne zaman belli olacak?
81 ilde hayata geçirilecek 500 bin sosyal konutluk Yüzyılın Konut Projesi için başvurular yoğun ilgiyle sürerken, son tarihin yaklaşması gözleri kura sürecine çevirdi. TOKİ tarafından yürütülen dev projede İstanbul'a 100 bin, Ankara'ya 30 bin 780, İzmir'e ise 21 bin 520 konut düşerken, milyonlarca başvuru arasından sonuçların ne zaman açıklanacağı merak konusu. Kura takvimi ve ilk teslimat tarihlerine yönelik beklentiler artarken, projeye dair yol haritası netleşiyor.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 25.11.2025 08:19
Güncelleme Tarihi: 25.11.2025 08:21