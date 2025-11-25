Viral Galeri Viral Liste TOKİ 500 Bin Sosyal Konut kurası ne zaman? Sonuçlar ne zaman belli olacak?

81 ilde hayata geçirilecek 500 bin sosyal konutluk Yüzyılın Konut Projesi için başvurular yoğun ilgiyle sürerken, son tarihin yaklaşması gözleri kura sürecine çevirdi. TOKİ tarafından yürütülen dev projede İstanbul'a 100 bin, Ankara'ya 30 bin 780, İzmir'e ise 21 bin 520 konut düşerken, milyonlarca başvuru arasından sonuçların ne zaman açıklanacağı merak konusu. Kura takvimi ve ilk teslimat tarihlerine yönelik beklentiler artarken, projeye dair yol haritası netleşiyor.

Yüzyılın Konut Projesi kapsamında 500 bin sosyal konut için yürütülen başvurular ülke genelinde yoğun ilgiyle sürüyor. TOKİ'nin 81 ilde hayata geçireceği dev projede vatandaşların en çok merak ettiği konu ise başvuru sürecinin ne zaman sona ereceği ve kura çekimlerinin hangi tarihte yapılacağı. Projeye ilişkin takvim netleşirken, ilk teslimatlara dair bilgiler de açıklığa kavuşuyor.

BAŞVURULARDA SON GÜNLER YAKLAŞIYOR

Projeye e-Devlet üzerinden yapılacak başvurular 18 Aralık'ta sona erecek. Ziraat Bankası, Halkbank ve Emlak Katılım şubeleri aracılığıyla başvuru yapmak isteyenler için son tarih 19 Aralık olarak açıklandı. Başvuru şartları arasında 18 yaşını doldurmuş olmak, en az 10 yıldır Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve başvuru sahibinin ya da hanesindeki kişilerin üzerine kayıtlı bir konut bulunmaması yer alıyor. Gelir sınırı ise İstanbul'da aylık net 145 bin lira, diğer illerde 127 bin lira olarak belirlendi.

KURA ÇEKİMİ İÇİN TAKVİM BELİRLENDİ

Başvuruların tamamlanmasının ardından gözler kura sürecine çevrilecek. Hak sahiplerinin belirleneceği kura çekimleri 29 Aralık 2025 ile 27 Şubat 2026 tarihleri arasında yapılacak. Türkiye'nin dört bir yanında milyonlarca kişinin takip edeceği kura süreci, proje kapsamında şehir bazında duyurulacak takvimle ilerleyecek.

İLK TESLİMATLAR 2027'DE BAŞLAYACAK

Projede konut teslimlerinin Mart 2027 itibarıyla başlaması planlanıyor. Konutlar, yatay mimari prensibiyle inşa edilecek ve 1+1 ile 2+1 daire tiplerinden oluşacak. TOKİ, sosyal konutlarda geleneksel mimari dokuyu da içeren bir tasarım yaklaşımı benimseyecek.

ÖZEL KONTENJANLAR VE SOSYAL STATÜ HAKLARI

Projede dezavantajlı gruplar için çeşitli kontenjanlar ayrıldı. Şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri ile gazilere yüzde 5, engellilere yüzde 5, üç ve daha fazla çocuklu ailelere yüzde 10 oranında kontenjan sağlanacak. Emekliler ile 18-30 yaş arası gençlere ayrılan kontenjan oranı ise yüzde 20 olarak belirlendi.

