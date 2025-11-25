TOKİ 500 Bin Sosyal Konut kurası ne zaman? Sonuçlar ne zaman belli olacak?

BAŞVURULARDA SON GÜNLER YAKLAŞIYOR

Projeye e-Devlet üzerinden yapılacak başvurular 18 Aralık'ta sona erecek. Ziraat Bankası, Halkbank ve Emlak Katılım şubeleri aracılığıyla başvuru yapmak isteyenler için son tarih 19 Aralık olarak açıklandı. Başvuru şartları arasında 18 yaşını doldurmuş olmak, en az 10 yıldır Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve başvuru sahibinin ya da hanesindeki kişilerin üzerine kayıtlı bir konut bulunmaması yer alıyor. Gelir sınırı ise İstanbul'da aylık net 145 bin lira, diğer illerde 127 bin lira olarak belirlendi.