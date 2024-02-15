Magnezyum içeren besinler neler? Magnezyum eksikliğine ve takviyelerine dikkat!

Günümüzdeki geçmeyen yorgunluk, halsizlik ve enerji düşüklüğünün nedeni magnezyum eksikliği olabilir. Son zamanlarda ise magnezyum takviyeleri yoğun talep görmeye başladı. Uzmanlar ise magnezyum takviyelerine karşı uyardı.

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