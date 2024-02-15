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Magnezyum içeren besinler neler? Magnezyum eksikliğine ve takviyelerine dikkat!

ahaber.com.tr
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Giriş: 15.02.2024 20:05
Güncelleme:15.02.2024 20:37
Günümüzdeki geçmeyen yorgunluk, halsizlik ve enerji düşüklüğünün nedeni magnezyum eksikliği olabilir. Son zamanlarda ise magnezyum takviyeleri yoğun talep görmeye başladı. Uzmanlar ise magnezyum takviyelerine karşı uyardı.
Magnezyum içeren besinler neler? MAGNEZYUM İÇEREN BESİNLER NELER?

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Magnezyum içeren besinler neler?
Magnezyum içeren besinler neler?
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