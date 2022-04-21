21 Nisan 2022, Perşembe
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Adı Sevgi
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Maden suyunun faydaları neler? Neye iyi geliyor? Fazla tüketmek zararlı mı?
Maden suları içeriğindeki zengin mineral yapısıyla Ramazan ayında oruç tutanların yorgunluk şikayetlerini azaltmada önemli katkılar sunuyor. Uzmanlara göre maden suyundaki bazı minaraller enerji ihtiyacının karşılanmasında önemli rol üstleniyor.