Erzurum-Rize yolunda büyük değişim! 20 dakikalık yol 5 dakikaya düştü

Erzurum-Rize güzergâhında ulaşımı kolaylaştıracak Dallıkavak Tüneli ve bağlantı yollarının 9 kilometrelik bölümü hizmete açıldı. 3 bin 105 metre uzunluğundaki çift tüplü tünelle 8 keskin viraj devre dışı kaldı, geçiş süresi 20 dakikadan 5 dakikaya indi. Projeyle yılda 103,7 milyon lira tasarruf sağlanması hedefleniyor. A Haber muhabiri Yüksel Akalan ve kameraman Enes Özcan, Dallıkavak Tüneli'nin açılışını ve projeyle bölgede sağlanacak ulaşım kolaylığını görüntüledi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da projenin ayrıntılarını A Haber'e anlattı.