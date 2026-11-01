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Erzurum-Rize yolunda büyük değişim! 20 dakikalık yol 5 dakikaya düştü
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Erzurum-Rize yolunda büyük değişim! 20 dakikalık yol 5 dakikaya düştü

Erzurum-Rize güzergâhında ulaşımı kolaylaştıracak Dallıkavak Tüneli ve bağlantı yollarının 9 kilometrelik bölümü hizmete açıldı. 3 bin 105 metre uzunluğundaki çift tüplü tünelle 8 keskin viraj devre dışı kaldı, geçiş süresi 20 dakikadan 5 dakikaya indi. Projeyle yılda 103,7 milyon lira tasarruf sağlanması hedefleniyor. A Haber muhabiri Yüksel Akalan ve kameraman Enes Özcan, Dallıkavak Tüneli'nin açılışını ve projeyle bölgede sağlanacak ulaşım kolaylığını görüntüledi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da projenin ayrıntılarını A Haber'e anlattı.

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