Anadolu'da hasat bereketi! Havuç, zeytin ve safran üreticisinin yoğun mesaisi

Anadolu'nun dört bir yanında hasat mesaisi sürüyor. Türkiye'nin havuç üretiminin yaklaşık üçte ikisini karşılayan Konya'da turuncu bereket tarlalardan sofralara taşınırken, aynı şehirde dünyanın en değerli baharatları arasında gösterilen safran topraksız tarımla yetiştiriliyor. Samsun'un Alaçam ilçesinde ise zeytin hasadı üreticilere yeni bir gelir kapısı açıyor. Üç farklı ürünün hasat heyecanı, A Haber'in “Türkiye'nin Tarımı” programında ekrana geldi.