Bağcılar'da inşaat çalışması sonrası çökme tehlikesi! 4 apartman tahliye edildi

İstanbul Bağcılar'da bir inşaat alanında yürütülen çalışmalar sırasında çevredeki apartmanlarda çatlaklar ve zemin kayması meydana geldi. Kazım Karabekir Mahallesi'nde iki apartmanın duvarlarında çatlaklar oluşurken, bir binanın zemininde kayma yaşandı. Başka bir apartmanın sakinleri ise kolonlardan gelen sesler üzerine binayı terk etti. Yapılan kontrollerin ardından hasar gören 2 apartman mühürlenirken, 2 apartman da tedbir amacıyla boşaltıldı. Böylece toplam 4 apartman tahliye edildi.