Beyrut’taki kilisede patlama anı! Elektrikler kesildikten sonra...
Lübnan Beyrut'taki feci patlamadan yeni görüntüler gelmeye devam ediyor. Kilisede tam da patlamanın yaşandığı sırada Covid-19 ile ilgili bir ayin yapılıyor. Patlama ile ilgili büyük bir sarsıntı yaşanıyor. Önce elektrikler kesiliyor o sarsıntı ve hemen ardından dökülen parçalar ve rahibin kiliseden kaçış anları kameraya yansıdı.
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Lübnan Beyrut'taki feci patlamadan yeni görüntüler gelmeye devam ediyor. Kilisede tam da patlamanın yaşandığı sırada Covid-19 ile ilgili bir ayin yapılıyor.
Patlama ile ilgili büyük bir sarsıntı yaşanıyor.
Önce elektrikler kesiliyor o sarsıntı ve hemen ardından dökülen parçalar ve rahibin kiliseden kaçış anları kameraya yansıdı.