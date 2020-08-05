05 Ağustos 2020, Çarşamba
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Beyrut’taki kilisede patlama anı! Elektrikler kesildikten sonra...

'taki feci patlamadan yeni görüntüler gelmeye devam ediyor. Kilisede tam da patlamanın yaşandığı sırada Covid-19 ile ilgili bir ayin yapılıyor. ile ilgili büyük bir sarsıntı yaşanıyor. elektrikler kesiliyor o sarsıntı ve hemen ardından dökülen parçalar ve rahibin kiliseden kaçış anları kameraya yansıdı.

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Giriş Tarihi: 05.08.2020
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Beyrut’taki kilisede patlama anı! Elektrikler kesildikten sonra...

Lübnan Beyrut'taki feci patlamadan yeni görüntüler gelmeye devam ediyor. Kilisede tam da patlamanın yaşandığı sırada Covid-19 ile ilgili bir ayin yapılıyor.

Beyrut’taki kilisede patlama anı! Elektrikler kesildikten sonra...

Patlama ile ilgili büyük bir sarsıntı yaşanıyor.

Beyrut’taki kilisede patlama anı! Elektrikler kesildikten sonra...

Önce elektrikler kesiliyor o sarsıntı ve hemen ardından dökülen parçalar ve rahibin kiliseden kaçış anları kameraya yansıdı.

Beyrut’taki kilisede patlama anı! Elektrikler kesildikten sonra...

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Beyrut’taki kilisede patlama anı! Elektrikler kesildikten sonra...

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