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Liselere geçişte tercihler nasıl yapılmalı? LGS’de tercih yaparken nelere dikkat edilmeli? Uzman isimden kritik uyarılar

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Giriş: 19.07.2020 17:34
Güncelleme:19.07.2020 17:47
Liselere geçişte tercihler nasıl yapılmalı? LGS’de tercih yaparken nelere dikkat edilmeli? LGS’de doğru tercih nasıl yapılır? Tercih robotu kullanılmalı mı? Yanlış tercih yapmamak için ne yapmalı? e-Okul’dan LGS tercihleri nasıl yapılır? Eğitim danışmanı Nazik Kösegil, A Haber canlı yayınında tercih yapacak öğrencilere ve ailelerine önemli uyarılarda bulundu. Kösegil, “Yüzdelik dilimlere dikkat edilmeli” ifadelerini kullandı.

Liselere geçişte tercihler nasıl yapılmalı? LGS'de tercih yaparken nelere dikkat edilmeli? LGS'de doğru tercih nasıl yapılır? Tercih robotu kullanılmalı mı? Yanlış tercih yapmamak için ne yapmalı? e-Okul'dan LGS tercihleri nasıl yapılır? Eğitim danışmanı Nazik Kösegil, A Haber canlı yayınında tercih yapacak öğrencilere ve ailelerine önemli uyarılarda bulundu. Kösegil, "Yüzdelik dilimlere dikkat edilmeli" ifadelerini kullandı.

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