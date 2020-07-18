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Haberler Galeri LGS tercih robotu 2020: Lise tercihleri ne zaman yapılacak? Kaç puanlar hangi liselere gidebilirim?

LGS tercih robotu 2020: Lise tercihleri ne zaman yapılacak? Kaç puanlar hangi liselere gidebilirim?

LGS tercih robotu 2020 açıldı mı? Liseye Geçiş Sistemi (LGS) sonuçları 16 Temmuz'da son dakika olarak açıklanmıştı. LGS sonuçlarını öğrenen adaylar tercih yapabilimek için robotun kullanıma açılmasını bekliyor. Milli Eğitim Bakanlığı, LGS tercih kılavuzunu yayımladı. Lise tercihleri ne zaman başlayacak sorusunun cevabı araştırılıyor. Peki, Lise tercihleri ne zaman yapılacak? Kaç puanlar hangi liselere gidebilirim? Merak edilen detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 18.07.2020 16:01 Güncelleme Tarihi: 18.07.2020 16:09
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LGS tercih robotu 2020: Lise tercihleri ne zaman yapılacak? Kaç puanlar hangi liselere gidebilirim?
LGS tercih robotu 2020: Lise tercihleri ne zaman yapılacak? Kaç puanlar hangi liselere gidebilirim?

Lise tercihleri ne zaman yapılacak? Kaç puanlar hangi liselere gidebilirim? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan LGS sınavında milyonlarca öğrenci ter döktü. LGS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih heyecanı başladı. Öğrenciler lise tercihlerini yaparak istedikleri okula gitmeyi amaçlıyor. Peki, Lise tercihleri ne zaman yapılacak? Kaç puanlar hangi liselere gidebilirim? İşte detaylar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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LGS tercih robotu 2020: Lise tercihleri ne zaman yapılacak? Kaç puanlar hangi liselere gidebilirim?
LGS tercih robotu 2020: Lise tercihleri ne zaman yapılacak? Kaç puanlar hangi liselere gidebilirim?

LGS TERCİH YAPMA ROBOTU NE ZAMAN AÇILACAK?

LGS kapsamında lise tercihleri 20 Temmuz-29 Temmuz arasında yapılabilecek.

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LGS tercih robotu 2020: Lise tercihleri ne zaman yapılacak? Kaç puanlar hangi liselere gidebilirim?
LGS tercih robotu 2020: Lise tercihleri ne zaman yapılacak? Kaç puanlar hangi liselere gidebilirim?

LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

20-29 Temmuz 2020 tarihleri arasında alınacak olan LGS tercihlerinin sonuçları 10 Ağustos 2020 tarihinde açıklanacak. aynı zamanda kontenjan listesi de ilan edilecek.

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LGS tercih robotu 2020: Lise tercihleri ne zaman yapılacak? Kaç puanlar hangi liselere gidebilirim?
LGS tercih robotu 2020: Lise tercihleri ne zaman yapılacak? Kaç puanlar hangi liselere gidebilirim?

LGS 1. NAKİL TERCİH BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Yerleştirmeye esas 1. nakil tercih başvuruları 10-14 Ağustos 2020 tarihleri arasında alınacak.

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LGS tercih robotu 2020: Lise tercihleri ne zaman yapılacak? Kaç puanlar hangi liselere gidebilirim?
LGS tercih robotu 2020: Lise tercihleri ne zaman yapılacak? Kaç puanlar hangi liselere gidebilirim?

LGS 1. NAKİL BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları 17 Ağustos 2020 tarihinde açıklanacak.