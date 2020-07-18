LGS tercih robotu 2020: Lise tercihleri ne zaman yapılacak? Kaç puanlar hangi liselere gidebilirim?

LGS tercih robotu 2020 açıldı mı? Liseye Geçiş Sistemi (LGS) sonuçları 16 Temmuz'da son dakika olarak açıklanmıştı. LGS sonuçlarını öğrenen adaylar tercih yapabilimek için robotun kullanıma açılmasını bekliyor. Milli Eğitim Bakanlığı, LGS tercih kılavuzunu yayımladı. Lise tercihleri ne zaman başlayacak sorusunun cevabı araştırılıyor. Peki, Lise tercihleri ne zaman yapılacak? Kaç puanlar hangi liselere gidebilirim? Merak edilen detaylar haberimizde...