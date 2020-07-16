HaberlerGaleriSon dakika: LGS tercih ve yerleştirme kılavuzu açıklandı! MEB 2020 LGS tercihleri ne zaman yapılacak?
Son dakika: LGS tercih ve yerleştirme kılavuzu açıklandı! MEB 2020 LGS tercihleri ne zaman yapılacak?
LGS tercih kılavuzu için heyecanı bekleyiş sona erdi. 2020 LGS tercih kılavuzunun yayımlanmasının ardından tercihlerin başlayacağı tarih belli oldu. 16 Temmuz'da LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından istediği sonucu alan öğrenciler lise tercihi için heyecanlı bekleyişe geçti. MEB LGS tercih kılavuzu ve takvim bilgisine ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, MEB 2020 LGS tercihleri ne zaman yapılacak? İşte LGS tercih ve yerleştirme kılavuzu...
Giriş Tarihi: 16.07.2020 13:00Güncelleme Tarihi: 16.07.2020 13:17