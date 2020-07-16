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Haberler Galeri Son dakika: LGS tercih ve yerleştirme kılavuzu açıklandı! MEB 2020 LGS tercihleri ne zaman yapılacak?

Son dakika: LGS tercih ve yerleştirme kılavuzu açıklandı! MEB 2020 LGS tercihleri ne zaman yapılacak?

LGS tercih kılavuzu için heyecanı bekleyiş sona erdi. 2020 LGS tercih kılavuzunun yayımlanmasının ardından tercihlerin başlayacağı tarih belli oldu. 16 Temmuz'da LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından istediği sonucu alan öğrenciler lise tercihi için heyecanlı bekleyişe geçti. MEB LGS tercih kılavuzu ve takvim bilgisine ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, MEB 2020 LGS tercihleri ne zaman yapılacak? İşte LGS tercih ve yerleştirme kılavuzu...

Giriş Tarihi: 16.07.2020 13:00 Güncelleme Tarihi: 16.07.2020 13:17
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Son dakika: LGS tercih ve yerleştirme kılavuzu açıklandı! MEB 2020 LGS tercihleri ne zaman yapılacak?

Son dakika... 2020 LGS tercih kılavuzu yayımlandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2020 LGS tercih işlemlerinin hangi tarihte başlayacağı duyuruldu. Koronavirüs tedbirleri kapsamında 20 Haziran'da gerçekleştirilen LGS sınavının sonuçları bugün erişime açıldı. Sonuçlarını görüntüleyen öğrenciler liselere tercihlerin başlayacağı tarihi merak ediyordu. Yayımlanan tercih kılavuzu ile takvim belli oldu. Peki, MEB 2020 LGS tercihleri ne zaman yapılacak? İşte LGS tercih ve yerleştirme kılavuzu...

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Son dakika: LGS tercih ve yerleştirme kılavuzu açıklandı! MEB 2020 LGS tercihleri ne zaman yapılacak?

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN, NASIL OLACAK?

2020 LGS tercihleri, 20-29 Temmuz 2020 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Tercih işlemi öğrenci ve velisi tarafından https://eokul.meb.gov.tr internet adresinden veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapılabilecek. Yapılan tercihler mutlaka ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacak.

LGS TERCİH KILAVUZU 2020 İÇİN TIKLAYIN

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Son dakika: LGS tercih ve yerleştirme kılavuzu açıklandı! MEB 2020 LGS tercihleri ne zaman yapılacak?

Sınava giren ve Merkezî Sınav Puanına sahip olan öğrenciler dâhil tüm öğrenciler yerel yerleştirme ile öğrenci alan okul tercihinde bulunmak zorundadır. Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar ekranından tercih yapılmaması durumunda, öğrencilere Merkezî Sınavla Öğrenci Alan Okullar ile Pansiyonlu Okullar tercih ekranı açılmayacaktır.

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Son dakika: LGS tercih ve yerleştirme kılavuzu açıklandı! MEB 2020 LGS tercihleri ne zaman yapılacak?

LGS TERCİH (YERLEŞTİRME) SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB'in açıkladığı takvime göre, 2020 LGS tercih sonuçları 10 Ağustos 2020 tarihinde MEB'in resmi internet adresi üzerinden açıklanacak.

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Son dakika: LGS tercih ve yerleştirme kılavuzu açıklandı! MEB 2020 LGS tercihleri ne zaman yapılacak?

Öğrenciler, T.C. kimlik numarası ve doğum tarihiyle sonuç bilgilerini sorgulayabilecektir. Öğrencilere sonuç belgesi gönderilmeyecektir.