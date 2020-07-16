Son dakika: LGS tercih ve yerleştirme kılavuzu açıklandı! MEB 2020 LGS tercihleri ne zaman yapılacak?

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN, NASIL OLACAK?

2020 LGS tercihleri, 20-29 Temmuz 2020 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Tercih işlemi öğrenci ve velisi tarafından https://eokul.meb.gov.tr internet adresinden veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapılabilecek. Yapılan tercihler mutlaka ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacak.

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