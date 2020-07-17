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Haberler Galeri MEB takvimi: 2020 LGS tercihleri ne zaman başlayacak? e-Okul lise taban puanları, kontenjanlar ve yüzdelik dilimler

MEB takvimi: 2020 LGS tercihleri ne zaman başlayacak? e-Okul lise taban puanları, kontenjanlar ve yüzdelik dilimler

LGS tercih kılavuzu yayımlandı. 2020 LGS tercih takviminin belli olmasının ardından milyonlarca öğrenci liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimlerini araştırmaya başladılar. e-Okul sistemi üzerinden tüm illerdeki liselerin okul bilgileri paylaşıldı. 2020 LGS tercihleri ve okul bilgileri ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, LGS tercihleri ne zaman başlayacak? İşte e-Okul lise taban puanları, kontenjanlar ve yüzdelik dilimler...

Giriş Tarihi: 17.07.2020 11:52 Güncelleme Tarihi: 17.07.2020 12:01
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MEB takvimi: 2020 LGS tercihleri ne zaman başlayacak? e-Okul lise taban puanları, kontenjanlar ve yüzdelik dilimler

LGS tercihleri ne zaman başlıyor? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 20 Haziran'da gerçekleştirilen LGS sınavının sonuçları açıklandı. Milyonlarca öğrenciyi şimdi tercih heyecanı sardı. Bakanlık tarafından yayımlanan tercih kılavuzu ile birlikte tercihlerin başlayacağı tarih belli oldu. e-Okul üzerinden liselerin taban puanları gibi bilgiler sorgulanabiliyor. Peki, 2020 LGS tercihleri ne zaman başlayacak? İşte e-Okul lise taban puanları, kontenjanlar ve yüzdelik dilimler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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MEB takvimi: 2020 LGS tercihleri ne zaman başlayacak? e-Okul lise taban puanları, kontenjanlar ve yüzdelik dilimler

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN, NASIL OLACAK?

2020 LGS tercihleri, 20-29 Temmuz 2020 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Tercih işlemi öğrenci ve velisi tarafından https://eokul.meb.gov.tr internet adresinden veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapılabilecek. Yapılan tercihler mutlaka ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacak.

LGS TERCİH KILAVUZU 2020 İÇİN TIKLAYIN

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MEB takvimi: 2020 LGS tercihleri ne zaman başlayacak? e-Okul lise taban puanları, kontenjanlar ve yüzdelik dilimler

Sınava giren ve Merkezî Sınav Puanına sahip olan öğrenciler dâhil tüm öğrenciler yerel yerleştirme ile öğrenci alan okul tercihinde bulunmak zorundadır. Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar ekranından tercih yapılmaması durumunda, öğrencilere Merkezî Sınavla Öğrenci Alan Okullar ile Pansiyonlu Okullar tercih ekranı açılmayacaktır.

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MEB takvimi: 2020 LGS tercihleri ne zaman başlayacak? e-Okul lise taban puanları, kontenjanlar ve yüzdelik dilimler

LİSELERİN TABAN PUANLARI, YÜZDELİK DİLİMLERİ

e-Okul sistemi üzerinden liselerin taban puanları, kontenjanlar ve yüzdelik dilimleri açıklandı. Aşağıdaki linke tıklayarak merak edilenlerin yanıtına ulaşabilirsiniz.

2020 Yılı Merkezi Sınav Puanı İle Öğrenci Alan Ortaöğretim Kurumları Tercih Rehberi için Tıklayınız

2020 Yerel Yerleştirme Tercih Rehberi için Tıklayınız

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MEB takvimi: 2020 LGS tercihleri ne zaman başlayacak? e-Okul lise taban puanları, kontenjanlar ve yüzdelik dilimler

LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB'in açıkladığı takvime göre, 2020 LGS tercih sonuçları 10 Ağustos 2020 tarihinde MEB'in resmi internet adresi üzerinden açıklanacak.