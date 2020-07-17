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MEB takvimi: 2020 LGS tercihleri ne zaman başlayacak? e-Okul lise taban puanları, kontenjanlar ve yüzdelik dilimler
LGS tercih kılavuzu yayımlandı. 2020 LGS tercih takviminin belli olmasının ardından milyonlarca öğrenci liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimlerini araştırmaya başladılar. e-Okul sistemi üzerinden tüm illerdeki liselerin okul bilgileri paylaşıldı. 2020 LGS tercihleri ve okul bilgileri ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, LGS tercihleri ne zaman başlayacak? İşte e-Okul lise taban puanları, kontenjanlar ve yüzdelik dilimler...
Giriş Tarihi: 17.07.2020 11:52Güncelleme Tarihi: 17.07.2020 12:01