LGS tercihleri ne zaman başlıyor? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 20 Haziran'da gerçekleştirilen LGS sınavının sonuçları açıklandı. Milyonlarca öğrenciyi şimdi tercih heyecanı sardı. Bakanlık tarafından yayımlanan tercih kılavuzu ile birlikte tercihlerin başlayacağı tarih belli oldu. e-Okul üzerinden liselerin taban puanları gibi bilgiler sorgulanabiliyor. Peki, 2020 LGS tercihleri ne zaman başlayacak? İşte e-Okul lise taban puanları, kontenjanlar ve yüzdelik dilimler...