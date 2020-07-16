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Son dakika: MEB, LGS tercih ve yerleştirme kılavuzunu yayımladı

Son dakika... , 2020 tercih ve yerleştirme kılavuzunu .gov.tr adresinde yayımladı. LGS kapsamında lise tercihleri 20 Temmuz-29 Temmuz arasında yapılabilecek. Milli Eğitim Bakanlığınca, LGS kapsamındaki merkezi sınavın puanı ile öğrenci alan okullar için tercih sayısı 5'ten 10'a çıkartıldı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 16.07.2020 Güncelleme Tarihi: 16.07.2020
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Son dakika: MEB, LGS tercih ve yerleştirme kılavuzunu yayımladı

Milli Eğitim Bakanlığı, 2020 LGS tercih ve yerleştirme kılavuzunu meb.gov.tr adresinde yayımladı.

LGS kapsamında lise tercihleri 20 Temmuz-29 Temmuz arasında yapılabilecek.

Milli Eğitim Bakanlığınca, LGS kapsamındaki merkezi sınavın puanı ile öğrenci alan okullar için tercih sayısı 5'ten 10'a çıkartıldı.

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