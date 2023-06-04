Liselere Geçiş Sınavı yapılıyor! LGS adayları içerde, aileleri dışarıda ter döküyor

Liselere Geçiş Sınavı'nın ilk oturumu saat 09.30 itibariyle başladı. Milyonlarca öğrenci iyi bir liseye yerleşebilmek için ter döküyor. A Haber muhabiri Tayfun Er detayları aktardı.

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