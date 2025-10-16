16 Ekim 2025, Perşembe

Lise pansiyonunda kurtarma tatbikatı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 16.10.2025 09:58
Düzce’de lise pansiyonunda yapılan tatbikat gerçeği aratmadı. Mahsur kalanlar itfaiye ekiplerince kurtarılırken, yaralananlar UMKE ekiplerince müdahale yapıldı.
