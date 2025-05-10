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Lise öğrencisinin hayatını kaybettiği kaza güvenlik kamerasına yansıdı

Lise öğrencisinin hayatını kaybettiği kaza güvenlik kamerasına yansıdı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
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Giriş: 10.05.2025 13:34
Şırnak'ın Cizre ilçesinin Kurumcu Köyü girişinde dün yolun karşısına geçerken kamyonetin çarptığı lise öğrencisi Ramazan Yakşi (17) ağır yaralanmış sevk edildiği hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Yakşi'nin cenazesi otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak Mardin'in Nusaybin ilçesinde toprağa verildi. Kazayla soruşturma devam ederken, kaza anının güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı.
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Lise öğrencisinin hayatını kaybettiği kaza güvenlik kamerasına yansıdı
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