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Light ekmek light değilmiş! Kalori sahtekarlığına para cezası

Light ekmek light değilmiş! Kalori sahtekarlığına para cezası

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 12.03.2025 15:16
Ticaret Bakanlığı denetimlere devam ediyor. Son olarak kara listeye alınan üzerinde 'Light' yazan paketli ekmekler oldu. İncelemeler sonucunda paketin arkasında yazılan 40 kalori aslında 193 kalori çıktı. Zincir marketlerdeki reyonlarda sıkça rastladığımız o ünlü marka tüketicinin güvenini sarstı.
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Light ekmek light değilmiş! Kalori sahtekarlığına para cezası
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