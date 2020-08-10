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LGS yerleştirme sonuçları açıklandı! LGS yerleştirme sonucu nasıl öğrenilir?

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Giriş: 10.08.2020 09:24
Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanlığınca, Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki yerleştirme sonuçları (LGS sonuçları) açıklandı. LGS yerleştirme sonucu nasıl öğrenilir? İşte LGS yerleştirme sonuçları...

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki yerleştirme sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) "www.meb.gov.tr" internet adresinden açıklandı.

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Öğrenciler, yerleştirme sonuçlarına T.C. kimlik numaraları ve doğum tarihleri ile "sonuc.meb.gov.tr" internet adresinden ulaşabilecek.

İlk yerleştirmede yerleşemeyen veya yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler için yerleştirme süreci devam edecek.

Bu kapsamda 10-14 Ağustos'ta yerleştirmeye esas birinci nakil tercih dönemi olacak. Yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçları, 17 Ağustos'ta açıklanacak.

Yerleştirmeye esas ikinci nakil tercih başvuruları, 17-21 Ağustos'ta yapılabilecek. Yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçlarının 24 Ağustos'ta duyurulmasıyla merkezi olarak yürütülen ana yerleştirme süreci tamamlanacak.

Daha sonra hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak ve 28 Ağustos'ta yerleştirme süreci tümüyle sona erecek.

LGS yerleştirme sonuçları açıklandı
LGS yerleştirme sonuçları açıklandı
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