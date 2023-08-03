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Leblebi nasıl üretilir? İşte coğrafi işaret tescilli Tavşanlı leblebisi

A Haber
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Giriş: 03.08.2023 09:15
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi uluslararası ödüle sahip coğrafi işaret ve marka tescilli leblebisiyle ünlü. Peki bölge halkının geçim kaynaklarından biri olan leblebi hangi aşamalardan geçiyor? Detayları A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun aktardı.
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