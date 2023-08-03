Leblebi nasıl üretilir? İşte coğrafi işaret tescilli Tavşanlı leblebisi

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi uluslararası ödüle sahip coğrafi işaret ve marka tescilli leblebisiyle ünlü. Peki bölge halkının geçim kaynaklarından biri olan leblebi hangi aşamalardan geçiyor? Detayları A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun aktardı.

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