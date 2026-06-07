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ahaber.com.tr Haber Merkezi | DHA

Antalya'da Otokoç galerisine silahlı saldırı

Antalya’da bir otomobil galerisine düzenlenen silahlı saldırıda iş yerinde hasar oluştu. Olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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