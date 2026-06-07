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Türk mutfağının gururu dünya gündeminde

Taste Atlas dünyanın en iyi 100 yemeğini seçti. Kullanıcıların oyuyla belirlenen listede Cağ kebabı 5. sırada yerini aldı. A Haber muhabiri Yüksel Akalan, ustasından Cağ kebabının lezzet sırlarını öğrendi.

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