Yolüstü ve Tekke beldesinde AK Parti ve Cumhur İttifakı kazandı!

Gümüşhane’nin Tekke beldesi ile Tokat’ın Reşadiye, Almus ve Yeşilyurt ilçelerine bağlı beldelerde bugün tarihi bir gün yaşandı. Yıllar sonra yargı kararıyla yeniden belde statüsü kazanan Tekke’den, Tokat’ın dört bir yanındaki seçim bölgelerine kadar uzanan geniş bir hatta seçmen sandığa adeta akın etti. Oy sayım işleminin başlamasıyla birlikte gelen ilk sonuçlar Cumhur İttifakı’nın ezici üstünlüğünü ortaya koydu. A Haber ekipleri 2 noktadan da detayları aktardı.