İstanbul'un en güzide noktalarından biri olan Kuzguncuk Parkı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından kapanmıştı. Parktaki çalışmalar halen bitirilemedi. Kuzguncuk Parkı kaderine mi terk edildi? Detayları A Haber muhabiri Murat Dada aktardı.