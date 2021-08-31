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Kuzey Marmara Otoyolu’ndaki feci kaza kamerada

İHA
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Giriş: 31.08.2021 18:38
Kocaeli’nin İzmit ilçesi Kuzey Marmara Otoyolu’nda otomobilin, emniyet şeridinde bekleyen kamyonete çarptığı feci kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde otomobilin emniyet şeridinde bekleyen kamyonete çarptığı görülüyor. Çarpmanın etkisi ile savrulan otomobil yolun ortasında duruyor. Aynı istikamette seyir halinde olan araçlar ise son anda otomobile çarpmaktan son anda kurtuluyor.

Edinilen bilgilere göre, yaklaşık 1 ay önce Kocaeli'nin İzmit ilçesi Kuzey Marmara Otoyolu T5 tüneli girişinde meydana gelen kazada, sürücüsü öğrenilemeyen bir otomobil, emniyet şeridinde duran otoyol işletmesine ait kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan otomobile, seyir halindeki araçlar çarpmaktan son anda kurtuldu.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Feci kaza saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde otomobilin emniyet şeridinde bekleyen kamyonete çarptığı görülüyor. Çarpmanın etkisi ile savrulan otomobil yolun ortasında duruyor. Aynı istikamette seyir halinde olan araçlar ise son anda otomobile çarpmaktan son anda kurtuluyor.

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