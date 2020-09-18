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Kuzey Irak'ta şehit düşen iki asker son yolculuklarına uğurlandı

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Giriş: 18.09.2020 15:22
Güncelleme:18.09.2020 15:24
Kuzey Irak'ta şehit düşen iki asker son yolculuklarına uğurlandı. Piyade Teğmen Harun Aslan Aağrı'da, Piyade Uzman Çavuş Ali Gökhan Kılınç ise Mersin'de toprağa verildi.

Pençe-Kaplan harekatında PKK'lı teröristlerin havanlı saldırısı sonucu şehit olan Piyade Teğmen Harun Aslan için Ağrı Ulu Camii'nde tören düzenlendi.

Törene şehidin ailesi yakınları ve çok sayıda hemşehrisi katıldı. Şehit Aslan, kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

Aynı saldırıda şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Ali Gökhan Kılınç için de memleketi Mersin'de tören düzenlendi.

Evli ve 2 çocuk babası olan şehit Kılınç helallik alınmasının ardından toprağa verildi.

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