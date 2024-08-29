29 Ağustos 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
Kuyumcuya silahlı saldırı kamerada! Mermisi biten saldırganları çalışanlar dövdü

Kuyumcuya silahlı saldırı kamerada! Mermisi biten saldırganları çalışanlar dövdü

Yavuz Topal
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 29.08.2024 16:12
Antalya'da kuyumcuda kavga eden 2 kişi dışarı çıkıp silahla ateş açtı. Saldırganların kurşunu bittiğinde de olanlar oldu. Çalışanlar silahlı saldırganları darp etti.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Kuyumcuya silahlı saldırı kamerada!
Kuyumcuya silahlı saldırı kamerada!
Bodrum’da yine su isale hattı patladı!
Bodrum’da yine su isale hattı patladı!
Emekli olup tropikal meyve bahçesi kurdu
Emekli olup tropikal meyve bahçesi kurdu
Bursa’da barbunya zamanı!
Bursa’da barbunya zamanı!
Sivas’ta sağanak sele neden oldu!
Sivas’ta sağanak sele neden oldu!
Metroda taç satan çocuğa tokat attı!
Metroda taç satan çocuğa tokat attı!
Diş izleri Narin’e ait değil
Diş izleri Narin’e ait değil
Ali tıp raporu tamamlandı! Şimdi ne olacak?
Ali tıp raporu tamamlandı! Şimdi ne olacak?
Narin yaşıyor olabilir mi?
Narin yaşıyor olabilir mi?
Sefaköy’de metrobüs kazası! Acı haber geldi: 1 kişi hayatını kaybetti
Sefaköy’de metrobüs kazası! Acı haber geldi: 1 kişi hayatını kaybetti
Fotoğrafın hikayesi ortaya çıktı!
Fotoğrafın hikayesi ortaya çıktı!
Metrobüs kazası! A Haber olay yerinde
Metrobüs kazası! A Haber olay yerinde
Daha Fazla Video Göster