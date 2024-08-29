Kuyumcuya silahlı saldırı kamerada! Mermisi biten saldırganları çalışanlar dövdü

Antalya'da kuyumcuda kavga eden 2 kişi dışarı çıkıp silahla ateş açtı. Saldırganların kurşunu bittiğinde de olanlar oldu. Çalışanlar silahlı saldırganları darp etti.

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