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Kuyumcu soygununda hırsıza kurşun geçirmez cam şoku!

Kuyumcu soygununda hırsıza kurşun geçirmez cam şoku!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 11.09.2024 19:24
Antalya'da bir soyguncu beze sardığı kaldırım taşıyla kuyumcu dükkanını soyma girişiminde bulundu. İş yerinin kurşun geçirmez camı nedeniyle sadece vitrinin hasar aldığı dükkanda, kuyumcunun müdahalesiyle soyguncu yakalanıp polise teslim edildi.
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Kuyumcu soygununda hırsıza kurşun geçirmez cam şoku!
Kuyumcu soygununda hırsıza kurşun geçirmez cam şoku!
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