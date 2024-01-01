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Kutup soğukları mı geliyor? 10-11 Ocak'ta İstanbul'a kar mı yağacak?

ahaber.com.tr
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Giriş: 01.01.2024 17:28
Sıcaklıklar yarından itibaren düşüyor, sağanak ve kar bekleniyor. Meteoroloji Uzmanı Güven Özdemir, A Haber'de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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