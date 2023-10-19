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Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde bulundu! Görenler hayrete düştü

İHA
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Giriş: 19.10.2023 20:39
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde yaşayan Yakup Çelebi, bulduğu şey karşısında hayrete düştü. 50 yıldır topladığını belirten Çelebi, "İlk kez görüyorum" dedi.
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