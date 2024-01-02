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Kütahya’da korkutan fabrika yangını ! İtfaiye, sanayi bölgesindeki fabrika yangınına müdahale ediyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 02.01.2024 09:15
Alanyurt Mahallesi'ndeki 1. Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir porselen fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi sürüyor.
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