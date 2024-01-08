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Kuşköy’de asırlık Kuş Dili geleneği! Tepeden tepeye ıslıkla iletişim

ahaber.com.tr
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Giriş: 08.01.2024 15:05
Güncelleme:08.01.2024 15:06
A Haber izleyicilerini çok renkli bir coğrafyaya, rengarenk bir köye götüdü. Adres, Giresun'un Çanakçı ilçesine bağlı Kuşköy… Kuşköylüler engebeli arazi yüksek tepeler ve evlerin birbirinden uzak oluşundan dolayı yıllardan beri kuş diliyle iletişim sağlıyor. Islık çalarak birbirleriyle anlaşan Kuşköylüler'ün halleri hem hayrete düşürüyor hem de tebessüm ettiriyor. İşte tüm detaylar...
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