06 Ocak 2022, Perşembe
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Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in kardeşi bakın kim çıktı
Her bölümüyle izlenme rekorları kıran Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit, oyunculuğuyla kendisine hayran bıraktı. Dizideki başarısıyla adeta kariyerinin zirvesine çıkan oyuncu, yakışıklılığıyla da adından söz ettirdi. Fahriye Evcen'le evliliği ve özel hayatıyla yakından takibe alınan Özçivit'in kardeşi ise gündeme oturdu. Benzerlikleri herkesi şaşkına çevirdi. İşte Burak Özçivit'in kardeşi Burçun Özçivit'in inanılmaz benzerliği...