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03.04.2020

Kuruluş Osman oyuncularından "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına destek

Kuruluş Osman oyuncuları, Başkan Erdoğan'ın 7 maaşını bağışlayarak başlattığı "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına destek verdi. Burak Özçivit, Didem Balçın ve Ragıp Savaş gibi Kuruluş Osman'ın başrol oyuncuları "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sözleriyle video paylaştılar.

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Kuruluş Osman oyuncularından Biz Bize Yeteriz Türkiyem kampanyasına destek
Kuruluş Osman oyuncularından "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına destek
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