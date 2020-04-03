Kuruluş Osman oyuncularından "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına destek

Kuruluş Osman oyuncuları, Başkan Erdoğan'ın 7 maaşını bağışlayarak başlattığı "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına destek verdi. Burak Özçivit, Didem Balçın ve Ragıp Savaş gibi Kuruluş Osman'ın başrol oyuncuları "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sözleriyle video paylaştılar.