- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Medya
- EBA TV
ANA SAYFA
Kuruluş Osman oyuncularından "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına destek
Kuruluş Osman oyuncuları, Başkan Erdoğan'ın 7 maaşını bağışlayarak başlattığı "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına destek verdi. Burak Özçivit, Didem Balçın ve Ragıp Savaş gibi Kuruluş Osman'ın başrol oyuncuları "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sözleriyle video paylaştılar.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.