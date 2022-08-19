19 Ağustos 2022, Cuma
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Kurtlar Vadisi’nin Memati’si Gürkan Uygun’un inanılmaz değişimi! Kurtlar Vadisi’nin Memati’sinin son halini görenler inanamıyor
Kurtlar Vadisi'nde Memati karakteriyle zirveye çıkan oyunculuk kariyeriyle herkesi şaşırtan usta oyuncu Gürkan Uygun'un son hali görenleri şoke etti. Eski dinamik genç halinden eser kalmayan Gürkan Uygun, sahilde verdiği pozla sevenlerine "Bu ne hal Memati" dedirtti. İşte Gürkan Uygun ve diğer Kurtlar Vadisi oyuncularının son hali….