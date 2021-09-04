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Kurtlar sürüye saldırdı! Onlarca hayvan telef oldu

DHA
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Giriş: 04.09.2021 20:53
Çorum'un Sungurlu ilçesinde kurtların saldırısına uğrayan sürüdeki 30 küçükbaş hayvan telef oldu. Burhan Tıknazoğlu "Borçlanarak aldığım hayvanlar kurt tarafından telef edildi, büyük zarara uğradım" ifadelerini kullandı.

Sungurlu'yu bağlı Sarıkaya köyünde Burhan Tıknazoğlu, 100 koyun ve keçiden oluşan sürüsünü otlamaları için Tuzla mevkisine götürdü.

BORÇLANARAK ALDIĞI HAYVANLAR TELEF OLDU

Geceyi burada geçiren Tıknazoğlu'nun sürüsüne kurtlar saldırdı, 30 küçükbaş hayvan telef oldu. Uzun süredir İstanbul'da çalıştığını bir yıl önce köyüne dönerek hayvancılığa başladığını belirten Burhan Tıknazoğlu "Borçlanarak aldığım hayvanlar kurt tarafından telef edildi, büyük zarara uğradım" dedi.

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Kurtlar sürüye saldırdı! Onlarca hayvan telef oldu
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