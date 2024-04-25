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Kurt saldırdı! Onlarcası telef oldu

İHA
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Giriş: 25.04.2024 16:11
Kars’ta kurtlar koyun sürüsüne saldırdı. Kurtlarında saldırdığı koyunlardan 70’i telef oldu. Telef olan koyunlar ise kameralara yansıdı. Koyunların sahibi Erol Savaş yetkililerden yardım istedi.
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