Kurt saldırdı! Onlarcası telef oldu

Kars’ta kurtlar koyun sürüsüne saldırdı. Kurtlarında saldırdığı koyunlardan 70’i telef oldu. Telef olan koyunlar ise kameralara yansıdı. Koyunların sahibi Erol Savaş yetkililerden yardım istedi.

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