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Kurt... Karakulak... Anadolu Parsı... Çizgili Sırtlan... Yaban hayatında zorlu mesai! Termal özellikli drone ile görüntüleniyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 15.12.2023 16:16
Güncelleme:15.12.2023 16:29
Yaban hayvanlarının korunması ve doğadaki popülasyonu teknolojik cihazlarla takip ediliyor. Bozayıdan, kurta bir çok canlı doğasında izleniyor. A Haber muhabiri Vural Efecik detayları aktardı.
Yaban hayatında zorlu mesai YABAN HAYATINDA ZORLU MESAİ

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Yaban hayatında zorlu mesai!
Yaban hayatında zorlu mesai!
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