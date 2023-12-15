Kurt... Karakulak... Anadolu Parsı... Çizgili Sırtlan... Yaban hayatında zorlu mesai! Termal özellikli drone ile görüntüleniyor

Yaban hayvanlarının korunması ve doğadaki popülasyonu teknolojik cihazlarla takip ediliyor. Bozayıdan, kurta bir çok canlı doğasında izleniyor. A Haber muhabiri Vural Efecik detayları aktardı.

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