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Kurbanlık boğa görenleri büyüledi! Fiyatı dudak uçuklattı

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Giriş: 15.06.2023 13:15
Kurban Bayramı, Müslümanlar için önemli bir dini bayramdır ve bu bayramda kurbanlık hayvan kesimi yapılmaktadır. Bayrama sayılı günler kala Sivas’ta bir besici tarafından özenle bakılan “Zaza” isimli kurbanlık boğa görenleri şaşkına çevirdi. İşte hem heybeti hem de fiyatıyla dudak uçuklatan Zaza...
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