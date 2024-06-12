12 Haziran 2024, Çarşamba
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Kurban Bayramı öncesi bıçak bileme mesaisi! Sahta paraya karşı IBAN ile önlem
Kurban Bayramı öncesi son hazırlıklar yapıldı. Körelen bıçakların keskin hale getirmesi için vatandaşlar bıçakçıların yolunu tuttu. Derin dondurucu ve kıyma makinelerine ise talep arttı. Kurban pazarında sahte paraya karşı besiciler kurban bedellerinin IBAN ile ödenme seçeneğini kullanmaya başladı. İşte detaylar…