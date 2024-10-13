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Küçükçekmece'de toprak kayması! A Haber olay yerinde

Küçükçekmece'de toprak kayması! A Haber olay yerinde

Aslı Bilger Kutludağ
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 13.10.2024 11:22
Küçükçekmece'de yağmurun etkisiyle toprak kayması meydana geldi. Bir bina tedbir amaçlı boşaltıldı.  A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ olay yerinden son durumu aktardı.

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