03 Ocak 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Küçükçekmece'de bir şahıs alkol alıp ev arkadaşıyla kavga etti, sokaktaki araçların camını kırdı

Küçükçekmece'de bir şahıs alkol alıp ev arkadaşıyla kavga etti, sokaktaki araçların camını kırdı

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 03.01.2022 16:16
Küçükçekmece'de yabancı uyruklu bir şahıs birlikte alkol aldığı ev arkadaşlarıyla kavga edince sokağa çıkıp 6 aracın camını kaldırım taşıyla kırdı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay geçtiğimiz gün Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesinde yaşandı. İddiaya apartmanda oturan bir şahıs, ev arkadaşlarıyla içki içmeye başladı.

Bir süre sonra içki masasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Sinirlenerek sokağa çıkan yabancı uyruklu şahıs, kaldırım taşıyla park halindeki biri otobüs 6 aracın camlarını paramparça etti. Yanına gelen 2 arkadaşı şahsı sakinleştirmek istese de başarılı olamadı.

Bu sırada araçlarının camlarının kırıldığını gören mahalle sakinleri de ellerine ne geçerse şahıslara fırlatmaya başladı. Sokağa inen mahalle sakinleri saldırgan şahsı engellemek etmek istedi. Saldırgan olay yerinden kaçarken bir arkadaşı mahalle sakinleri tarafından yakalandı. Yaşananlar kameralara saniye saniye yansıdı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Alkol alıp ev arkadaşıyla kavga etti, sokaktaki araçların camını kırdı
Alkol alıp ev arkadaşıyla kavga etti, sokaktaki araçların camını kırdı
10 yaşındaki Ramazan’ı esnaf süpürge fırçasıyla kurtardı
10 yaşındaki Ramazan’ı esnaf süpürge fırçasıyla kurtardı
Aman dikkat! Gözlerinizi kaybetmeyin
Aman dikkat! Gözlerinizi kaybetmeyin
Et kasapta mı markette mi ucuz?
Et kasapta mı markette mi ucuz?
3 ilçede 12 saatlik su kesintisi!
3 ilçede 12 saatlik su kesintisi!
Yasaklı köpekler kayıt altına alınıyor!
Yasaklı köpekler kayıt altına alınıyor!
Uyuşturucu kuryesi bayılınca yakalandı
Uyuşturucu kuryesi bayılınca yakalandı
Mazgal hırsızları yakalandı!
Mazgal hırsızları yakalandı!
Hastanede gergin anlar, güçlükle sakinleştirilebildi
Hastanede gergin anlar, güçlükle sakinleştirilebildi
Çığ altında kaldı! Zamanla yarıştılar
Çığ altında kaldı! Zamanla yarıştılar
Kütahya’da bıçaklı kavga kamerada
Kütahya’da bıçaklı kavga kamerada
Büyükçekmece’de genç kıza kabusu yaşattı
Büyükçekmece’de genç kıza kabusu yaşattı
Daha Fazla Video Göster