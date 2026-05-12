Hürmüz Boğazı'nda enerji savaşları! ABD ve İsrail'den küresel sistemde kirli oyun

İran’ın Pakistan aracılığıyla ABD’ye ilettiği savaş taslağı sonrası Washington-Tahran hattında tansiyon yeniden zirveye çıktı. Trump’ın “kabul edilemez” çıkışı küresel piyasalarda deprem etkisi oluştururken, uzmanlar Hürmüz Boğazı’ndaki krizin dünyayı yeni bir enerji savaşına sürükleyebileceği uyarısında bulundu. A Haber’de Melih Altınok ile Sebep Sonuç programına konuk olan Enerji Uzmanı Altuğ Karataş ve Akademisyen Prof. Dr. İrfan Kaya Ülger petrol krizi ve Hürmüz Boğazı'ndaki son durumu ele alarak değerlendirmelerde bulundu. Ülger, İran'ın boğazda önemli bir avantaj elde ettiğini savunurken, Karataş ise Netanyahu'nun uranyum ile ilgili açıklamalarına dikkat çekerek, İsrail’in Avrupa Birliği’ni, ABD’nin ise kendi müttefiklerini zayıflattığını vurgulayarak küresel sistemde artık müttefiklik değil tamamen çıkar ilişkilerinin belirleyici hale geldiğini belirtti.