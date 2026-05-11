İran Şahit füzelerini meydana indirdi! A Haber yerinde görüntüledi

ABD ile İran arasında kırılgan ateşkes sürerken, Tahran’dan gelen yeni mesajlar bölgedeki tansiyonu yeniden zirveye taşıdı. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf'ın "Tüm seçeneklere hazırız. Şaşkına dönecekler" çıkışı sonrası Tahran meydanında sergilenen Şahit füzeleri dikkat çekti. Yüzlerce İranlı sokaklara inerek Şahit füzelerini yakından izlerken, A Haber Tahran Muhabiri Ekber Karabağ füzelere ilişkin sıcak bilgileri ve İran medyasında yer alan son durumu aktardı.