Küçükçekmece’de 15 yaşındaki çocuk rastgele açılan ateşle vuruldu

Küçükçekmece Kanarya Mahallesi’nde arkadaşlarıyla birlikte boş arazide kuş besleyen 15 yaşındaki İ.K., yoldan geçen bir araçtan tabancayla rastgele açılan ateş sonucu vurularak yaralandı. Saldırgan olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan çocuk hastaneye kaldırılırken, polis saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

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