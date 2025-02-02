Küçük Yusuf Başkan Erdoğan ile buluştu

Malatya'da 8 yaşındaki engelli Yusuf Kaya'nın hayranı olduğu Başkan Erdoğan ile buluştuğu görüntüler sosyal medyada ilgiyle karşılandı. Minik Yusuf'un ağladığını gören Başkan Erdoğan "Çocuğu getirin paşayı" diyerek korumalarına seslendi. Yusuf'un annesi Aslıhan Kaya ise "O an kimsenin beklemediği bir şeydi. Yusuf, Cumhurbaşkanımızın elini öptü, ona sarıldı. O an yaşadığı mutluluk bizim için tarif edilemezdi" dedi.