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Küçük Yusuf Başkan Erdoğan ile buluştu: Çocuğu getirin

Küçük Yusuf Başkan Erdoğan ile buluştu: Çocuğu getirin

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 02.02.2025 20:49
Malatya'da 8 yaşındaki engelli Yusuf Kaya'nın hayranı olduğu Başkan Erdoğan ile buluştuğu görüntüler sosyal medyada ilgiyle karşılandı. Minik Yusuf'un ağladığını gören Başkan Erdoğan "Çocuğu getirin paşayı" diyerek korumalarına seslendi. Yusuf'un annesi Aslıhan Kaya ise "O an kimsenin beklemediği bir şeydi. Yusuf, Cumhurbaşkanımızın elini öptü, ona sarıldı. O an yaşadığı mutluluk bizim için tarif edilemezdi" dedi.
Küçük Yusuf Başkan Erdoğan ile buluştu: Çocuğu getirin
Küçük Yusuf Başkan Erdoğan ile buluştu
Küçük Yusuf Başkan Erdoğan ile buluştu
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