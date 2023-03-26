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Küçük kız kemanıyla moral verdi

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Giriş: 26.03.2023 11:55
Gökçe Özdemir henüz 11 yaşında ve tam bir müzik tutkunu. Çaldığı enstrümanlar depremde ağır hasar alan evlerinde kalmıştı. Küçük kız günler sonra kemanına kavuştu. Ve ilk işi de çadırkentteki komşularına moral vermek oldu.
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