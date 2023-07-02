02 Temmuz 2023, Pazar
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Küçük kız arabasına yanlışlıkla bindi diye deliye döndü! Öldüren yumruk
İzmir'de 10 yaşındaki kız, dedesi Sedat Necmi Gültiren'in arabası diye Nihat Pekyen'in arabasına yanlışlıkla bindi. Arabasına binilmesine sinirlenen Pekyen, önce küçük kızı sonra da dedesini darp etti. Tartışma sırasında yüzüne ve göğsüne yumruk darbesi alan Gültiren, kaldırıldığı hastanede 8 gün sonra hayatını kaybetti.