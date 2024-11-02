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Küçük Eda Nur Gezer'in ölümünde İBB'nin korkunç ihmali! İddianame hazırlandı!

Küçük Eda Nur Gezer'in ölümünde İBB'nin korkunç ihmali! İddianame hazırlandı!

Ahmet Çakar
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 02.11.2024 09:25
Küçükçekmece'deki sahil parkında yapılan kazı çalışması sonrasında oluşan su birikintisine düşen 5 yaşındaki Eda Nur Gezer'in ölümüne ilişkin 10 şüpheli hakkında "taksirle ölüme neden olma" suçundan 2'şer yıldan 6'şar yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.
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